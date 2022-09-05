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لبنان

لحود إختتم زيارته لبروكسل بالمشاركة في تسويق المونة اللبنانية في بلجيكا

Lebanon 24
05-09-2022 | 08:37
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إلتقى المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود في اطار زيارته لبروكسل، بالمؤسسات البلجيكية الخاصّة في الغرفة التجارية العربية - البلجيكية - اللوكسمبورجية، في حضور سفير لبنان لدى مملكة بلجيكا فادي حاج علي وقنصل لبنان مالك منصور والملحق الاقتصادي سعد الله زعيتر، وبحث معهم في تعزيز التعاون الزراعي بين لبنان وبلجيكا، خصوصا في مجالات تعزيز الصادرات وتدابير الصحة ‏الحيوانية.
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وتمنّى لحود على القطاع الخاص البلجيكي "دعم لبنان والمعاونة في تسويق منتجات المونة والمطبخ اللبناني"، وتم الاتفاق على سلسلة خطوات مشتركة بين الوزارة وغرفة التجارة للتسويق وتأمين صلة الوصل بين المنتجين اللبنانيين والشركات البلجيكية.

وإختتم لحود جولته في بروكسل بنشاط تسويقي لدى متجر "Rob The Gourmets' Market" لمنتجات المونة اللبنانية التي تحمل علامة التجارة العادلة "Fair Trade Lebanon"، من إنتاج شركة "Terroirs du Liban" التي تدعم صغار المزارعين في المناطق اللبنانية الريفية"، مشيداً بنوعية السلع اللبنانية "التي أصبحت متوفّرة اليوم لدى أعرق المتاجر البلجيكية التي تركّز على الشراكات المستدامة مع صغار المنتجين والحرفيين المتخصصين في المنتجات الغذائية عالية الجودة ذات قيمة مضافة عالية".

كما أشاد بالقيّمين على منظمة التجارة العادلة في لبنان "وخصوصا بالسيدة شيريل عبد النور لما تقوم به لدعم صغار المنتجين في لبنان"، مشدداً على أن وزارة الزراعة "تشجع كل مبادرة تهدف الى دعم المزارع اللبناني وتسويق المنتجات الزراعية اللبنانية والمطبخ اللبناني في الأسواق المحلية والعالمية".
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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