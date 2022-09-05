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لبنان

إليكم ما سيحصل على هذه الطرقات يومي الثلاثاء والأربعاء!

Lebanon 24
05-09-2022 | 08:47
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة مـا يلــي:

ستقوم ورش وزارة الأشغال العامّة والنّقل، في خلال يومي الثلاثاء والأربعاء في 6 و7-9-2022، بأعمال صيانة طريق "كواع عاريّا" والطّريق الممتدّ ما بين بحمدون وضهور العباديّة.
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لذلك، سيتم منع مرور الشّاحنات بالاتجاهين (صعوداً ونزولاً)، طيلة فترة الأشغال، على الشّكل التالي:

يوم الثلاثاء 6-9-2022: من الساعة 8:00 لغاية الساعة 17:00
يوم الأربعاء7-9-2022: من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 13:00 
ومن المتوقّع أن تُسبِّب هذه الأشغال زحمة سير على الطريق الدولية.

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من سائقي الشّاحنات أخذ العِلم، وعدم سلوك الطرقات المذكورة في الأوقات المحدّدة أعلاه، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة.
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