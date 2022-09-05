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لبنان

بري بحث والشامي في الوضعين المالي والاقتصادي

Lebanon 24
05-09-2022 | 08:51
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور سعادة الشامي حيث تم عرض للاوضاع العامة، سيما الوضعين المالي والاقتصادي.
 
كما استقبل رئيس المجلس رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية الدكتور طلال أبو غزالة. 
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وبعد الظهر استقبل الرئيس بري المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد ابو حيدر.
المصدر: الوكالة الوطنية
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