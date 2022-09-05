بري بحث والشامي في الوضعين المالي والاقتصادي

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور سعادة الشامي حيث تم عرض للاوضاع العامة، سيما الوضعين المالي والاقتصادي.كما استقبل رئيس المجلس رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية الدكتور طلال أبو غزالة.وبعد الظهر استقبل الرئيس بري المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد ابو حيدر.