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لبنان

رسالة من حراك المتعاقدين الثانويين لوزير التربية.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
05-09-2022 | 08:49
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تمنى حراك المتعاقدين الثانويين، على وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي "حمل مطالب المتعاقدين بالحوافز الاضافية في اجتماع يوم غد الثلاثاء مع الدول المانحة والبنك الدولي".

 
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وقال منسق الحراك حمزة منصور في بيان: "توجه الحراك برسالة مطلبية، إلى وزير التربية وبلسان كل متعاقد، أن يحمل سلة مطالبنا وحقوقنا معه الى اجتماع الثلاثاء مع الدول المانحة والبنك الدولي"، متمنياً على الوزير أن "تكون قسمة الحوافز والمنح متساوية بين جميع مكونات المعلمين من متعاقدين وملاك ومستعان واجرائي"، مذكراً بثوابت المطالب وأهمها: "زيادة الحوافز ورفع أجر الساعة على أن تدفع الحوافز عبرomt كما طرحنا ذلك مع معاليه منذ بداية العام الدراسي المنصرم".

 

كما توجه الى "المكاتب التربوية كافة والروابط التعليمية بالتعاضد والتكاتف، لنكون جميعًا في خندق واحد  للذود عن المدرسة الرسمية والتعليم الرسمي وطلاب الرسمي، وتسخير الإمكانات لوضعها ولمنع قتل التعليم الرسمي، ولتسيير انطلاقة  العام الدراسي القادم  بشروطه  والتي أهمها تأمين بدل نقل  بقيمة جديدة  وحوافز ومنح مالية وشهرية للمعلمين كافة (متعاقدين وملاك) تعادل ارتفاع سعر الدولار وارتفاع الأسعار، وكذلك تأمين بدل نقل لطلاب المدارس ومنح شهرية وتأمين موارد مالية جديدة لصناديق المدارس  تغطي القرطاسية والتدفئة وسائر المصاريف".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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