البزري بحث والقائم بأعمال مدير شؤون الأونروا في استمرار وتفعيل خدماتها

إلتقى النائب عبد الرحمن البزري، القائم بأعمال مدير شؤون الأونروا منير منة، يرافقه مدير الأونروا في صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب، والناطق الإعلامي بإسم الأونروا في لبنان هدى السمرا، في حضور رئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ماجد حمتو.

وجرى البحث خلال اللقاء، في الأمور المتعلقة بعمل الأونروا وخدماتها، و"أهمية إستمرار هذه الخدمات وتفعيلها وتوسيع قدراتها خصوصاً لناحية إزدياد الحاجة ونقص الإمكانات".

وتم التشديد على "الأمور الإجتماعية والصحية والتربوية خصوصاً ونحن على أبواب عام دراسي جديد".

وأكّد البزري خلال اللقاء " أهمية إستمرار عمل الأونروا وتوسيع خدماتها لتُلبّي حاجات أهلنا الفلسطينيين في مختلف المناطق اللبنانية وتحديداً في منطقة صيدا المتميزة بكثافة الوجود الفسطيني فيها، إضافة لكون الأونروا تُمثّل رمزية سياسية هامة تعترف بحق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أراضيه واعتبار حالة لجوئه مؤقتة لحين عودته إلى فلسطين".