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لبنان

الاسمر اعلن تأييده لموظفي أوجيرو وعمالها والتوصل مع المسؤولين للحلحلة

Lebanon 24
05-09-2022 | 09:11
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 أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان، تأكيده "لمطالب موظفي أوجيرو وعمالها"، مطالبا المسؤولين بـ"التجاوب السريع مع هذه المطالب التي تمثل حدا أدنى يمكن الموظف والعامل من الإستمرار في حضوره وأدائه لواجبه الوظيفي".
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كنا أعلن عن "تواصل الإتحاد مع المسؤولين المعنيين، وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، والمدير العام لأوجيرو عماد كريدية ورئيس نقابة موظفي أوجيرو الدكتور إيلي زيتوني، للوصول إلى حلحلة لهذه الأزمات المستجدة في قطاع الإتصالات والتي تنعكس سلبا على الحركة الإقتصادية ومصالح الناس والعمال والمؤسسات والجسمين الطبي والتعليمي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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