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لبنان

أحرقوا سيارتها في الهرمل

Lebanon 24
05-09-2022 | 09:12
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أقدم مجهولون على إحراق سيارة من نوع "فولكسفاغن" في محلة المعالي، في الهرمل، قرب الملعب، عائدة للمدعوة سلوى حمادة، فيما الأسباب مجهولة.
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سيارة

الهرمل

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