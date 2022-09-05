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لبنان

احتجاجات وقطع طرقات.. ماذا يحصل في الجنوب؟

Lebanon 24
05-09-2022 | 09:21
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نظم شبان من بلدة الشرقية وقفة احتجاجية في ساحة البلدة، اعتراضاً على ازمة المياه وتكدس النفايات في الاحياء والانقطاع العشوائي لكهرباء المولدات الخاصة.

وعمد المحتجون الى اقفال الطرقات بين ساحة البلدة وبلدات الدوير والنميرية وكوثرية السياد بالاطارات المطاطية وبسياراتهم، مما تسبب بزحمة سير خانقة.

 
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وتحدث عدد من المشاركين، مشيرين الى أن "المياه لا تصل الى المنازل رغم ان البلدية انجزت مشروع طاقة شمسية لتشغيل مولدات الابار الارتوازية بكلفة 150 ألف دولار، الا ان هذا المشروع ولد ميتاً، فلم تستفد البلدة منه اطلاقاً، والنفايات تتكدس في الشوارع والاحياء دون معالجة سريعة خاصة في هذا الطقس الحار وما تسببه من انبعاث للروائح الكريهة وحشرات ضارة، اضافة الى المشكلة المتفاقمة يوميا والمتمثلة بالتقنين العشوائي للمولدات الخاصة في البلدة لا سيما ان التيار الكهربائي يأتي بالكاد ساعة كل اسبوعين".

 

 وطالب المحتجون "الجهات المعنية في محافظة النبطية ومصلحة المياه بإيجاد حل لمشكلاتهم، والا فتصعيد الاحتجاجات سيتواصل وسيكون اكثر تعبيرا في المرة المبقلة".

 

كذلك، ناشد اهالي بلدة النميرية الجهات المعنية ولا سيما مصلحة مياه لبنان الجنوبي، معالجة أزمة المياه التي يعانون منها وسوء التوزيع والمحسوبيات.


وللغاية، رفع مختار البلدة حسن صادق صرخة الاهالي الى محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه، مطالبا اياه بإيلاء هذه المشكلة "الاهتمام المطلوب لانه لا يجوز ان يعاني المواطن من كل هذه الازمات".

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