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لبنان

الرئيس ميقاتي يستقبل جنبلاط مساء اليوم

Lebanon 24
05-09-2022 | 09:38
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يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الساعة السابعة مساء اليوم، في دارته.
 
 
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