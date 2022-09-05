الجامعة الأميركية في بيروت افتتحت السنة الدراسية الجديدة

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وأشار دخول الموكب الأكاديمي الرسمي ببدء الافتتاح الـ57 بعد المائة للجامعة. تلاه النشيد الوطني. ثم توجه رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري الى الحضور بخطابه المعتاد في يوم الافتتاح، والذي كان عنوانه لهذا العام "بدايات". وقال خوري: "على رغم اليأس الذي يكتنف وطننا الصغير والذي يبدو سيئ الطالع، أنا مقتنع بأن الأمل حقيقي. واقتناعي ينبع من عناصر في لبنان والمنطقة، وأيضاً عناصر في الجامعة الأميركية في بيروت تحديدا. و سأوجز في هذا الخطاب، بعض الأسباب الأساسية التي تجعلني أعتقد أن خيوط الأمل الصغيرة غير المحسوسة ولكن الشديدة قد بدأت بالظهور". أقيم احتفال في قاعة "الأسمبلي هول" التاريخية، في مناسبة الافتتاح الرسمي للسنة الدراسية 2022 - 2023 في الجامعة الأميركية في بيروت، في حضور أعضاء مجلس أمناء الجامعة وعمدائها وقيادتها وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب.وأشار دخول الموكب الأكاديمي الرسمي ببدء الافتتاح الـ57 بعد المائة للجامعة. تلاه النشيد الوطني. ثم توجه رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري الى الحضور بخطابه المعتاد في يوم الافتتاح، والذي كان عنوانه لهذا العام "بدايات". وقال خوري: "على رغم اليأس الذي يكتنف وطننا الصغير والذي يبدو سيئ الطالع، أنا مقتنع بأن الأمل حقيقي. واقتناعي ينبع من عناصر في لبنان والمنطقة، وأيضاً عناصر في الجامعة الأميركية في بيروت تحديدا. و سأوجز في هذا الخطاب، بعض الأسباب الأساسية التي تجعلني أعتقد أن خيوط الأمل الصغيرة غير المحسوسة ولكن الشديدة قد بدأت بالظهور".

وأوضح أنه "بعد عام من التشاور الكثيف والدرس، قمنا بتحديث هويّة الجامعة الأميركية في بيروت البصرية (اللوغو)، وأعلناه الأسبوع الماضي. مما يؤكد هذا المظهر الجديد المميّز على هويتنا واحدة من أقدم الجامعات وأعرقها وأكثرها التزاماً لرسالتها، وهي جامعة متجذّرة بقوة في بيروت، ولكن مع وجود عالمي يتنامى بازدياد. وعلى رغم كل التغييرات، عندما تنظر إلى هويّة الجامعة الأميركية في بيروت البصرية عبر التاريخ، سترى أن هويتنا لبصرية الجديدة ليست خروجاً عن هويتنا التاريخية بقدر ما هي رؤية جديدة لها".