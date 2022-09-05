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لبنان

المرتضى استقبل رئيس بلدية شارون والمستشار الثقافي الايراني

Lebanon 24
05-09-2022 | 10:32
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استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى، في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، رئيس بلدية شارون مهنا البنا والرئيس السابق للبلدية يوسف الصايغ لشكره على رعايته وافتتاحه فعاليات المهرجان الثقافي التراثي في قلعة شير الروم الاسبوع الماضي فضلا عن الدعم والتعاون من قبل الوزارة مع البلدية.

 
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وبحث خلال اللقاء في التحضير لنشاطات ثقافية اخرى وقريباً، في "قلعة شير الروم" التراثية الرائعة الموجودة في شارون.

 

كما التقى المرتضى المستشار الثقافي للجمهورية الايرانية في لبنان السيد كميل باقر، رافقه مسؤول العلاقات العام في المستشارية الايرانية الدكتور علي قصير.

 

 وتم التداول خلال اللقاء، في شؤون عامة وأخرى ثقافية ذات الاهتمام المشترك ومنها تنظيم اسبوع ثقافي لبناني في ايران .

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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