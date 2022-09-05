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لبنان

دولار "صيرفة" يرتفع... إليكم تسعيرته الجديدة

Lebanon 24
05-09-2022 | 10:46
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صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:
 
"بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم /52,000,000/$ اثنان وخمسون مليون دولار أميركي بمعدل 28000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
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على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة  "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".

لبنان

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