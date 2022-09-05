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لبنان

بسبب المازوت.. هذا ما حلّ بمدينة صيدا!

Lebanon 24
05-09-2022 | 11:21
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تفاقمت أزمة النفايات في مدينة صيدا بشكل كبير، إذ تكدست الأكياس في المستوعبات وعلى جوانبها ضمن شوارع وأحياء المدينة.
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ويأتي هذا المشهد بعدما توقفت الشركة المُتعهدة عن جمع النفايات بسبب عدم توفر المازوت لآلياتها، الأمر الذي يفقام معاناة المواطنين. أما ما يزيد الأزمة سوءاً هو إضراب عمال معمل معالجة النفايات الصلبة بمنطقة سينيق المحاذية لصيدا، إذ توقفوا عن العمل قرابة الأسبوعين للمطالبة بدفع مستحقاتهم وزيادتها. أما اليوم، فقد أعلن العمل فكّ إضرابهم بعد دفع جزء من مستحقاتهم، لكنّ النفايات ستبقى مُكدسة حتى تعاود الشركة المُتعهدة الكنسَ والجمع مُجدداً. 
مع هذا، فقد تبيّن أن بلدات وقرى شرق صيدا تعاني من الأزمة نفسها، لاسيما أنّ اتحاد بلديات صيدا الزهراني كان طلب من بلديات هذه القرى ايجاد مكان لكل بلدية ضمن نطاقها لطمر العوادم الناتجة عن نفاياتها.
 
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