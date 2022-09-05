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لبنان

تعميمٌ من وزير الصحة للمُستشفيات الحكوميّة والخاصّة.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
05-09-2022 | 11:29
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أصدرَ وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض تعميماً حمل الرقم 29، موجهاً الى المستشفيات الحكومية والخاصة والصليب الأحمر، شدد على ضرورة عدم السماح بخروج اي مريض من طوارىء المستشفى الا بعد تأمين سرير له في مستشفى آخر.
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وفي ما يلي نصّ التعميم في الصورة المُرفقة:
 
 
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