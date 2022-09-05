ميقاتي يستقبل جنبلاط بدارته في بيروت

وصل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط قبل قليل إلى دارة الرئيس نجيب ميقاتي في بيروت.

ويُشارك في الاجتماع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي والنائب في كتلة "اللقاء الديمقراطي" وائل أبو فاعور.