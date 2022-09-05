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لبنان

ميقاتي يستقبل جنبلاط بدارته في بيروت

Lebanon 24
05-09-2022 | 11:57
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وصل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط قبل قليل إلى دارة الرئيس نجيب ميقاتي في بيروت.
 
ويُشارك في الاجتماع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي والنائب في كتلة "اللقاء الديمقراطي" وائل أبو فاعور. 
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