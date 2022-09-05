26
o
بيروت
27
o
طرابلس
14
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فاجعة في بعلبك.. ما فعله "إطار سيارة" غير مُتوقع!
Lebanon 24
05-09-2022
|
12:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيَ عاملٌ سوري داخل محلّ لتصليح الإطارات في بعلبك، وذلك إثر انفجار إطار سيارة كان يعملُ على تعبئته بالهواء.
وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حادثٌ مرعب أثناء سباق "رالي لبنان".. شاهدوا كيف خرَجت سيارة عن مسارها!
Lebanon 24
حادثٌ مرعب أثناء سباق "رالي لبنان".. شاهدوا كيف خرَجت سيارة عن مسارها!
06/09/2022 05:12:34
06/09/2022 05:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نشرت صورها من داخل السيارة قبل لحظات من وفاتها... الموت يخطف شقيقة فنانة لبنانية في حادث سير مروع
Lebanon 24
نشرت صورها من داخل السيارة قبل لحظات من وفاتها... الموت يخطف شقيقة فنانة لبنانية في حادث سير مروع
06/09/2022 05:12:34
06/09/2022 05:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يُثير الجدل.. يُهرّب ربطات الخبر بسيارته! (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبناني يُثير الجدل.. يُهرّب ربطات الخبر بسيارته! (فيديو)
06/09/2022 05:12:34
06/09/2022 05:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وصلت بسيارة فارهة.. كارلا حداد حديث المواقع بإطلالتها في حفل ملكة جمال لبنان (صور)
Lebanon 24
وصلت بسيارة فارهة.. كارلا حداد حديث المواقع بإطلالتها في حفل ملكة جمال لبنان (صور)
06/09/2022 05:12:34
06/09/2022 05:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
سيارة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
02:11 | 2022-09-05
05/09/2022 02:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"قاذفات نووية" حلّقت فوق لبنان.. ما حصل غير عادي أبداً!
Lebanon 24
"قاذفات نووية" حلّقت فوق لبنان.. ما حصل غير عادي أبداً!
07:02 | 2022-09-05
05/09/2022 07:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ سعوديّ عن لبنان يحسُم الجدل.. ماذا تريد الرّياض "رئاسياً"؟
Lebanon 24
كلامٌ سعوديّ عن لبنان يحسُم الجدل.. ماذا تريد الرّياض "رئاسياً"؟
06:13 | 2022-09-05
05/09/2022 06:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
05/09/2022 03:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بأحضان زوجها على متن طائرة خاصة.. جيسيكا عازار حديث الجمهور بآخر إطلالة لها (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بأحضان زوجها على متن طائرة خاصة.. جيسيكا عازار حديث الجمهور بآخر إطلالة لها (صورة)
03:00 | 2022-09-05
05/09/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:58 | 2022-09-05
ميقاتي بعد لقائه جنبلاط: حريصون على الانتخابات الرئاسيّة والدستور ينبذ الفراغ
17:23 | 2022-09-05
لبنان بانتظار هوكشتاين
17:08 | 2022-09-05
بلبلة في تعاملات "صيرفة"
16:55 | 2022-09-05
مقدمات النشرات المسائية
16:53 | 2022-09-05
حادثة تخرقُ ليل إهدن.. 6 سجناء يفرّون من فصيلة "قوى الأمن"
16:22 | 2022-09-05
آخر مستجدات ملف الترسيم.. هوكشتاين قادمٌ إلى بيروت في هذا التاريخ
فيديو
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
06/09/2022 05:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
02:11 | 2022-09-05
06/09/2022 05:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
14:00 | 2022-09-04
06/09/2022 05:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact