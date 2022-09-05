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لبنان

فاجعة في بعلبك.. ما فعله "إطار سيارة" غير مُتوقع!

Lebanon 24
05-09-2022 | 12:25
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توفيَ عاملٌ سوري داخل محلّ لتصليح الإطارات في بعلبك، وذلك إثر انفجار إطار سيارة كان يعملُ على تعبئته بالهواء.
 
وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث. 
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