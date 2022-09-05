فاجعة في بعلبك.. ما فعله "إطار سيارة" غير مُتوقع!

توفيَ عاملٌ سوري داخل محلّ لتصليح الإطارات في بعلبك، وذلك إثر انفجار إطار سيارة كان يعملُ على تعبئته بالهواء.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.