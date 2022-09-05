بيانٌ مهم من مصرف لبنان بشأن الرواتب.. ماذا فيه؟

صدر عن مصرف لبنان بيانٌ، اليوم الإثنين، أعلن فيه أنه "حوّل الى المصارف كافة الرواتب لموظفي القطاع العام والمساعدات الاجتماعية الواردة اليه من وزارة المالية"، مشيراً إلى أنه "باشر تحويل رواتب الدبلوماسيين عن الأشهر السابقة".

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