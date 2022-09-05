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لبنان

بيانٌ مهم من مصرف لبنان بشأن الرواتب.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
05-09-2022 | 12:44
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صدر عن مصرف لبنان بيانٌ، اليوم الإثنين، أعلن فيه أنه "حوّل الى المصارف كافة الرواتب لموظفي القطاع العام والمساعدات الاجتماعية الواردة اليه من وزارة المالية"، مشيراً إلى أنه "باشر تحويل رواتب الدبلوماسيين عن الأشهر السابقة". 
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ووفقاً لمصرف لبنان، فإنه "قام بتسديد جميع رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمساعدة الاجتماعية للمصارف بالدولار الاميركي وبشكل نقدي وعلى سعر منصة صيرفة"، وأضاف: "من جهة اخرى يقوم مصرف لبنان ايضا بدفع كافة المنح المدرسية للعسكريين وموظفي القطاع العام الواردة عبر تعاونية موظفي الدولة نقدا بالدولار الاميركي وفق سعر منصة صيرفة". 
 
 
 
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