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لبنان

قتيلٌ في بلدة جنوبية.. ما علاقة "اليونيفيل"؟

Lebanon 24
05-09-2022 | 13:57
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وقع حادث تصادمٍ، اليوم الإثنين، بين دراجة نارية وآلية تابعة لقوات "اليونيفيل"، وذلك بالقرب من بلدة بيت ياحون الجنوبيّة.
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ووفقاً لبيانٍ صادر عن "اليونيفيل"، فقد أسفرت الحادثة عن وفاة الرجل الذي كان يقود الدراجة الناريّة متأثراً بجراحه.
وتقدّمت "اليونيفيل "في هذا الوقت العصيب، بخالص التعازي لأسرة الفقيد وأصدقائه وأهالي وبلدته"، مؤكدة "فتح تحقيق في الحادث".
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