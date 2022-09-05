قتيلٌ في بلدة جنوبية.. ما علاقة "اليونيفيل"؟

وقع حادث تصادمٍ، اليوم الإثنين، بين دراجة نارية وآلية تابعة لقوات "اليونيفيل"، وذلك بالقرب من بلدة بيت ياحون الجنوبيّة.

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ووفقاً لبيانٍ صادر عن "اليونيفيل"، فقد أسفرت الحادثة عن وفاة الرجل الذي كان يقود الدراجة الناريّة متأثراً بجراحه.