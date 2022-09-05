خبرٌ لطلاب الإمتحانات الرّسمية - الدورة الإستثنائية.. هذه تفاصيله

غرد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عبر حسابه على تويتر قائلاً:

"ترقبوا طلابنا الاعزاء النتائج الرسمية لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الاربعة - الدورة الاستثنائية ( الدورة الثانية ) لعام ٢٠٢٢.

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يُمكن للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية لإمتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة عبر إعتماد هذه الوسائل :

1- تحميــــل تطبيـــــق MEHE على جهــــازي:

الأندرويد : https://bit.ly/3yIfjnt

الأبل : https://apple.co/3z76pRZ

يستطيع أيضاً المرشح التحقق من نتائجه عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي:

https://results.mehe.gov.lb



ولكل مرشح تقدم برقمه سوف تصله رسالة نصية SMS بالنتيجة الرسمية".