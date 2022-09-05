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لبنان

خبرٌ لطلاب الإمتحانات الرّسمية - الدورة الإستثنائية.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
05-09-2022 | 14:02
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غرد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عبر حسابه على تويتر قائلاً: 
 
"ترقبوا طلابنا الاعزاء النتائج الرسمية لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الاربعة - الدورة الاستثنائية ( الدورة الثانية ) لعام ٢٠٢٢. 
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يُمكن للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية لإمتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة عبر إعتماد هذه الوسائل : 
1- تحميــــل تطبيـــــق MEHE على جهــــازي:
 الأندرويد : https://bit.ly/3yIfjnt
الأبل : https://apple.co/3z76pRZ
 
يستطيع أيضاً المرشح التحقق من نتائجه عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي:
https://results.mehe.gov.lb

ولكل مرشح تقدم برقمه سوف تصله رسالة نصية SMS بالنتيجة الرسمية".
 
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