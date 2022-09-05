للمُشتركين بـ"المولدات".. ما الذي ينتظرُكم قريباً؟

باشر عددٌ من أصحاب المولدات في بيروت ومناطق أخرى على قطع "اشتراكات" الكهرباء عن عشرات المنازل، وذلك بعد التعذر على المواطنين تسديد فواتيرهم والتي جاءت أغلبها بالدولار.

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ووفقاً للمعطيات، فإنّ تسعيرة الكيلوواط المُرتبط بالعدّاد عن شهر آب الماضي باتت تتراوح حالياً بين 55 و 80 سنتاً في مناطق عديدة بينما تجاوزت 1 دولار في مناطق أخرى. مع هذا، فقد أفيد بأن المقطوعة الشهرية التي يتقاضاها أصحاب المولدات فُرِضت بالدولار أيضاً، وباتت تتراوح بين 7 و 15 دولاراً شهرياً.



ومن المتوقع أن تتزايدَ التسعيرة خلال الشهر المقبل، في وقتٍ تحدثت أوساط ناشطة في قطاع المولدات عن وجود أفكار ترتبط بإمكانية طرح فاتورتين شهرياً وذلك تماشياً مع أسعار المازوت المتقلبة.