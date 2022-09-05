وزيرٌ إيراني يكشف عن "عرض كهربائي" يخصّ لبنان.. ما هو؟

زار وفدٌ من حركة "أمل" وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وذلك في مقرّ وزارة الخارجية الإيرانيّة بطهران.

ورحّب عبد اللهيان بالوفد محمّلاً إياه كل التقدير للرئيس بري، مشدداً في ما يتعلق بقضية تغييب الإمام السيّد موسى الصدر وفيقيه، على أن "طهران مصممة دائماً على متابعة الامور مع الاخوة في لبنان حتى كشف القضية وعوده الإمام ورفيقه".

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