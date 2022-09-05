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لبنان

وزيرٌ إيراني يكشف عن "عرض كهربائي" يخصّ لبنان.. ما هو؟

Lebanon 24
05-09-2022 | 15:10
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زار وفدٌ من حركة "أمل" وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وذلك في مقرّ وزارة الخارجية الإيرانيّة بطهران. 
ورحّب عبد اللهيان بالوفد محمّلاً إياه كل التقدير للرئيس بري، مشدداً في ما يتعلق بقضية تغييب الإمام السيّد موسى الصدر وفيقيه، على أن "طهران مصممة دائماً على متابعة الامور مع الاخوة في لبنان حتى كشف القضية وعوده الإمام ورفيقه".
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وعن الوضع في لبنان، قال عبد اللهيان: "نعلم ان لبنان يمر بوضع صعب والبعض يسعى لتحقيق اهدافه الخاصة ولكن الشعب اللبناني استطاع الصمود والوقوف ونحن على ثقة بانه سوف يتجاوز هذه المحنة". 

واضاف: "نحن نرغب بقوة بالعمل لاجل لبنان ولنا تجربة مهمة على صعيد البنى التحتية".

وحول موضوع تزويد لبنان بالفيول والطاقة، قال عبد اللهيان: لدينا امكانيات فنية وهندسية لاقامة معملين في لبنان، واحد في بيروت واخر في الجنوب بقدرة 1000 ميغاوات لكل منهما. وفي مدة قصيرة يمكن انشاء معامل بقوه 25 ميجاوات في المناطق، ونحن بانتظار الحكومة اللبنانية التي ابلغتنا انها تتابع الموضوع".

وحول موضوع ترسيم الحدود البحرية، شدد وزير الخارجية على ان "الجمهورية الاسلامية في ايران خلف لبنان في هذا الموضوع".

بدوره ممثل الرئيس بري، حمدان شرح الوضع في لبنان بكل تفاصيله والتحديات التي تواجهه والصعوبات التي يمر بها الشعب اللبناني، محددا العقد التي يعاني منها في الزمن الصعب ومفنداً صعوبة تشكيل حكومة في الوقت الحرج الذي دخلت فيه البلاد الفتره الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
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