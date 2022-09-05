26
o
بيروت
27
o
طرابلس
14
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزيرٌ إيراني يكشف عن "عرض كهربائي" يخصّ لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
05-09-2022
|
15:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وفدٌ من حركة "أمل" وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وذلك في مقرّ وزارة الخارجية الإيرانيّة بطهران.
ورحّب عبد اللهيان بالوفد محمّلاً إياه كل التقدير للرئيس بري، مشدداً
في ما يتعلق بقضية تغييب الإمام السيّد موسى الصدر وفيقيه، على أن "طهران مصممة دائماً على متابعة الامور مع الاخوة في لبنان حتى كشف القضية وعوده الإمام ورفيقه".
Advertisement
وعن الوضع في لبنان، قال عبد اللهيان: "نعلم ان لبنان يمر بوضع صعب والبعض يسعى لتحقيق اهدافه الخاصة ولكن الشعب اللبناني استطاع الصمود والوقوف ونحن على ثقة بانه سوف يتجاوز هذه المحنة".
واضاف: "نحن نرغب بقوة بالعمل لاجل لبنان ولنا تجربة مهمة على صعيد البنى التحتية".
وحول موضوع تزويد لبنان بالفيول والطاقة، قال عبد اللهيان: لدينا امكانيات فنية وهندسية لاقامة معملين في لبنان، واحد في بيروت واخر في الجنوب بقدرة 1000 ميغاوات لكل منهما. وفي مدة قصيرة يمكن انشاء معامل بقوه 25 ميجاوات في المناطق، ونحن بانتظار الحكومة اللبنانية التي ابلغتنا انها تتابع الموضوع".
وحول موضوع ترسيم الحدود البحرية، شدد وزير الخارجية على ان "الجمهورية الاسلامية في ايران خلف لبنان في هذا الموضوع".
بدوره ممثل الرئيس بري، حمدان شرح الوضع في لبنان بكل تفاصيله والتحديات التي تواجهه والصعوبات التي يمر بها الشعب اللبناني، محددا العقد التي يعاني منها في الزمن الصعب ومفنداً صعوبة تشكيل حكومة في الوقت الحرج الذي دخلت فيه البلاد الفتره الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
02:11 | 2022-09-05
05/09/2022 02:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"قاذفات نووية" حلّقت فوق لبنان.. ما حصل غير عادي أبداً!
Lebanon 24
"قاذفات نووية" حلّقت فوق لبنان.. ما حصل غير عادي أبداً!
07:02 | 2022-09-05
05/09/2022 07:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ سعوديّ عن لبنان يحسُم الجدل.. ماذا تريد الرّياض "رئاسياً"؟
Lebanon 24
كلامٌ سعوديّ عن لبنان يحسُم الجدل.. ماذا تريد الرّياض "رئاسياً"؟
06:13 | 2022-09-05
05/09/2022 06:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
05/09/2022 03:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بأحضان زوجها على متن طائرة خاصة.. جيسيكا عازار حديث الجمهور بآخر إطلالة لها (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بأحضان زوجها على متن طائرة خاصة.. جيسيكا عازار حديث الجمهور بآخر إطلالة لها (صورة)
03:00 | 2022-09-05
05/09/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:58 | 2022-09-05
ميقاتي بعد لقائه جنبلاط: حريصون على الانتخابات الرئاسيّة والدستور ينبذ الفراغ
17:23 | 2022-09-05
لبنان بانتظار هوكشتاين
17:08 | 2022-09-05
بلبلة في تعاملات "صيرفة"
16:55 | 2022-09-05
مقدمات النشرات المسائية
16:53 | 2022-09-05
حادثة تخرقُ ليل إهدن.. 6 سجناء يفرّون من فصيلة "قوى الأمن"
16:22 | 2022-09-05
آخر مستجدات ملف الترسيم.. هوكشتاين قادمٌ إلى بيروت في هذا التاريخ
فيديو
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
06/09/2022 05:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
02:11 | 2022-09-05
06/09/2022 05:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
14:00 | 2022-09-04
06/09/2022 05:13:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact