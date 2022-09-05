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لبنان

خطوة جديدة.. توقيع اتفاقية تعنى بزراعة القمح اللبناني

Lebanon 24
05-09-2022 | 15:54
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ذكر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن أن "الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي في لبنان ستؤسس إلى مرحلة جديدة من العمل في ما يختص بزراعة القمح اللبناني لتأمين الأمن الغذائي"، وقال: "من الجيد أن نزرع، فهذه البيانات التي سيتم جمعها ستكون، بالشراكة مع الجيش اللبناني".
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وشكر الحاج حسن "فريق العمل في وزارة الزراعة وبرنامح الأغذية العالمي"، موضحاً أن "العمل الإنساني الحقيقي هو المطلوب لأننا نريد العمل على أسس متينة، والمشوار طويل".
من جهته، أكد ممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدا لله الوردات "الشراكة مع وزارة الزراعة كشراكة استراتيجية"، معتبراً أن "ما يتم القيام به هو واجب خلال الازمة الصعبة التي يمر بها لبنان"، وأردف: "نحن قادرون، بالتنسيق مع فريق العمل، أن نحقق فرقاً".
ولفت إلى أن "الأسعار زادت من صعوبة العمل"، مشيراً إلى أنّ "هذا الأمر يدفع للعمل لاستغلال الفرص المتوافرة، في اطار الاتفاقية الحالية، بالتعاون مع الجيش اللبناني الذي سيكون له دور فعلي كبير".
وأشار إلى أن "جمع البيانات هو لحصر المناطق الصالحة للزراعة حسب نوعية المزروعات لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الواقع الزراعي، الذي سيشكل الحجر الأساس للتنمية الزراعية والأمن الغذائي".

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