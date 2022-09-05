مقدمات النشرات المسائية

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الى المربع الاول عادت عملية تشكيل الحكومة بفعل الأجواء غير المشجعة التي خيمت على اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي.وهذا ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري لاتخاذ قرار بعدم التدخل بالتشكيل الحكومي تاركا المهمة على عاتق أهل التأليف مع التأكيد أنه كان ولا يزال مع تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد لقطع الطريق على إقحام البلد في اشتباك دستوري ليس في محله.هذا حكوميا... أما على صعيد الاستحقاق الرئاسي فيحتفظ رئيس المجلس لنفسه بتحديد الموعد الذي يفتتح فيه البرلمان جلساته المخصصة لانتخاب الرئيس العتيد على أن تسبق الجلسات الدعوة لعقد جلسة نيابية لإقرار الموازنة للعام الحالي ومعها إقرار رزمة من المشاريع الإصلاحية المطلوبة من لبنان للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لمساعدته للنهوض من أزماته المالية والاقتصاديةوبالحديث عن المواعيد تتجه الأنظار الى ما ستحمله زيارة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحريةآموس هوكشتاين الى بيروت الاسبوع الجاري وقد علمت ال NBN ان هوكشتاين سيصل يوم الجمعة المقبلنبيه بري وسمير جعجع وقوى التغيير قالوا كلمتهم المبدئية في الاستحقاق الرئاسي، وغدا دور جبران باسيل. اكتمال دورة المواقف الاساسية سيظهر فروقات اساسية بين القوى المعنية بالشأن الرئاسي، ما يجعل رئيس مجلس النواب يتأخر في الدعوة الى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد. فالظروف لم تنضج بعد لتظهير صورة الرئيس العتيد ، لا محليا ولا اقليميا، ولا بين الخصوم، وحتى... بين الحلفاء. واذا كانت قوى المعارضة لم تتفق بعد على اسم تخوض به المعركة الرئاسية، فان قوى السلطة ليست افضل حالا. فجبران باسيل لن يرضى بانتخاب سليمان فرنيجة الا وفق شروطه، فيما فرنجية وحلفاوءه يرفضون ، وهو ما ابلغه صراحة نبيه بري لفرنجية اذ قال له انه يؤيد وصوله الى بعبدا شرط الا يستجيب لشروط باسيل. اذا، الصورة الرئاسية لا تزال ضبابية على كل المستويات، و معظم المؤشرات تؤكد ان "طرف ايلول لن يكون بالرئاسة مبلول" ... فالى تشرين الاول در!في الترسيم اللبنانيون ينتظرون هوكستين ، الذي يرجح ان يصل في نهايات الاسبوع الى بيروت. لكن زيارة الوسيط الاميركي لن تكون الاخيرة. فهو يأتي لاستيضاح المواقف النهائية للدولة اللبنانية قبل ان يضع تقريره الاخير. هذا الامر لا يعني بتاتا، كما تروج بعض الاوساط، ان الامور تعقدت من جديد . فالمحادثات بشأن الترسيم تسير بشكل طبيعي وفق خريطة طريق واضحة ومحددة ، ووتيرة التواصل تقوى يوما بعد يوم ، ولو من دون اللجوء الى الديبلوماسية المكوكية المباشرة . حياتيا، سعر صرف الدولار تخطى ال 35 الف ليرة . اما على صعيد الاتصالات فالازمة مستمرة . فرغم ان الوزير جوني القرم وقع المراسيم الاربعة المتعلقة بمطالب موظفي الاوجيرو ، فان نقابة الموظفين اتخذت قرار الاستمرار بالاضراب الى حين التأكد من تحويل المبالغ ، والمهلة الاخيرة هي الخميس . فما هذه الحكومة التي فقدت صدقيتها عند الجميع ، وحتى عند الموظفين؟أقفلت السنترالات وغاب الانترنت والاتصالات عن العديد من المناطق اللبنانية، وبات منطق الاضراب اللغة الوحيدة المتبعة من قبل الموظفين مع اصحاب الشان في الدولة.وان كانت المطالب محقة فان تداعيات الاضراب قد طالت كل القطاعات وتسببت بازمة عمت جميع المرافق والمؤسسات العامة منها والخاصة. وان خصص السراي الحكومي جزءا من اجتماعاته للبحث بالاضراب فان ما قدمه وزير الاتصالات بعد الاجتماع لم يرض موظفي اوجيرو الذين اصروا على المضي باضرابهم..وفي دروب مآسي اللبنانيين ان المازوت والغاز والبنزين – المواد الحيوية – دخلت بشكل شبه كامل الى بورصة دولار السوق السوداء، ما سيجعل التسعيرة اليومية رهن المضاربات..ورهن مزاجات بل جشع معظم تجار كهرباء المولدات يقع اللبنانيون على طول مساحة الوطن، وفيما العتمة الرسمية سيدة الموقف، فان موقف كارتيل الموتيرات لا يعرف شيئا من الحق ولا الرحمة، مع الفواتير الخيالية وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية، فيما محاولة وزارة الاقتصاد مداهمة بعض موزعي الكهرباء لن تغير في المشهد شيئا، ما لم تتحرك الجهات القضائية لردع هؤلاء.مردوعا بمعادلات المقاومة يعود الموفد الاميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت نهاية الاسبوع المقبل، مسبوقا بكلام اميركي عن مسعى جدي لانجاز اتفاق بين لبنان والكيان العبري، وضياع اسرائيلي لا يستقر على موقف، فالموفد الاميركي سيحمل الى اللبنانيين نتيجة محادثاته مع المسؤولين الصهاينة ليبنى لبنانيا على الشيء مقتضاه..في فلسطين المحتلة بنى الصهاينة الكثير من الخشية والارتباك على عملية الاغوار شرق الضفة الغربية التي نفذها فدائيون فلسطينيون بالأمس، وبأمس الحاجة الى قراءة متأنية بالعملية ومثيلاتها طالب المحللون الصهاينة الذي عادوا بالذاكرة الى زمن الانتفاضة الثانية..فيما بارك حزب الله العملية البطولية التي تؤكد عزم الشعب الفلسطيني على مواصلة طريق التحرير حتى النصر الكامل باذن الله .في انتظار بلورة الاستحقاقات الإقليمية والدولية المؤثرة في الوضع اللبناني، وأبرزها المفاوضات النووية ومحادثات الترسيم البحرية، وفي وقت يعقد اللبنانيون آمالا كبيرة على العودة المرتقبة بعد أيام قليلة للوسيط الأميركي، حاملا الرد الإسرائيلي على المطالب اللبنانية، وفيما دخل لبنان المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد، ينقسم السياسيون بين فئتين:فئة أولى تبحث عن حلول مع الحفاظ على الثوابت الوطنية والمسيحية، حيث تسعى هذه الفئة التي يشكل رأس حربتها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يعقد مؤتمرا صحافيا عند الخامسة والنصف من مساء الغد، إلى تفادي الوقوع في الشغور الرئاسي، من دون أن يعني ذلك التفريط بما أنجز في السنوات الأخيرة على صعيد استعادة الميثاقية على مستوى رئاسة الدولة، ومع التشديد على انتخاب رئيس يتمتع بالصفات السياسية والمهنية والشخصية القادرة على مواجهة صعوبات المرحلة.أما الفئة الثانية، فلا تبحث عن حلول، بل عن توتير وتحريض، وتضحي في سبيل ذلك بالأساسيات الميثاقية التي طالما زعمت شراكتها بتحقيقها، ولعل خير تعبير عن هذا المنطق الكلام الذي أدلى به أمس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، حيث وضع جانبا الصفة التمثيلية المسيحية التي يفترض أن يتمتع بها أي رئيس مقبل، محملا مسؤولية المأساة اللبنانية الناتجة عن ثلاثة عقود من الأخطاء والخطايا، إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر وما ومن يمثلان، ومن دون أن يأتي على ذكر المسؤولين في كل تلك الفترة المديدة، من رئيس مجلس النواب نبيه بري، مرورا بالحكومات المتعاقبة ورؤسائها، ووصولا إلى سائر الجهات الإدارية والمسؤولين الماليين.وفي كل الاحوال، مر كلام الحقد والكراهية وكأنه لم يكن، أم مواقف المنطق والثوابت، فالمستقبل لها، وإن غدا لناظره قريب.إذا وضعنا السياسة جانبا، بما تعنيه من استحقاقين متداخلين: انتخابات رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة في حال تعذر الانتخاب، فإن المواطن اليوم في مكان آخر: عينه على فاتورة المولد وعلى انقطاع الأنترنت...أباطرة المولدات يضربون من جديد. اعتبارا من شهر أيلول, الفاتورة بالدولار، و"اللي مش عاجبوا منفكلوا الإشتراك" ...لا دولة تقف في وجه "دويلات المولدات" الذين أصبحوا اقوى من الدولة، والوزارتان المعنيتان: الاقتصاد والطاقة، إما أنهما عاجزتان، وإما أنهما متواطئتان من خلال مديريات في الوزارتين، وهذا التواطؤ ظهر واضحا في تواطؤ وزارة الاقتصاد في أزمة الخبز...المطلوب موقف علني وواضح من وزيري الاقتصاد والطاقة: هل ينتقمان من الناس بعدما أصبح مؤكدا أنهما سيكونان خارج التعويم؟ وهل إذا فشلا في التعويم يحاولان إغراق الناس من خلال وضعهم وجها لوجه مع أباطرة المولدات.كثيرون من الناس لن يدفعوا الفواتير بالدولار، وهذا حقهم، فماذا سيفعل أباطرة المولدات، وهل تردعهما الوزارتان المعنيتان، أم "تصف" معهما في مواجهة الناس؟يأتي عار العجز والتواطؤ في وقت تفتح المدارس ابوابها اعتبارا من هذا الاسبوع، فهل يكون استقبال الطلاب بالعتمة؟وما ينطبق على المولدات، ينطبق، ولو بدرجة أقل، على أوجيرو... الإضراب يأخذ البلد إلى شلل في الإنترنت، وهي في هذه الأيام في حال يرثى لها.نسأل مجددا: في هذه الحال، كيف يسير البلد؟سياسيا، خرقت الجمود السياسي زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط, رئيس حكومة تصريف الأعمال في منزله هذا المساء.ونشير قبل الدخول في النشرة إلى أن الـLBCI ستبدأ اعتبارا من هذا المساء بث سلسلة "إلى رئاسة الجمهورية"."قدنا.. مياس " في العالم ومنحل في بلد المنشأ لبنان . نصوت بكثافة لفرقة تنافس على نصف النهائي غدا ضمن america's got talent لكننا في الوطن المهزوز لا نلوي على انترنت للاقتراعيرقص البلد على ايقاع اضرابات طالت عمق شبكاته ويتمايل تحت حافة الهاوية فيما مجموعة لبنانية عالمية تمكنت من وضعه على خارطة الحدث ورفعته الى حيث التداول باسمه عبر اجساد ناطقة بالدهشة .فرقة مياس تحقق النصر التعبيري وفرقاطة سياسية هنا تجري تصفيات نهائية على خلافات الحكم والحكومة وصلاحيات الفراغ ونكرر معزوفة حرب الالغاء ان لم يكن بالمدافع فبالراجمات السياسية الثقيلة وتحديدا بين الفريقين الاقوى مسيحيا .ومنذ خمسة وثلاثين عاما الى اليوم كان قدر المسيحيين والموارنة تحديدا ان يقعوا رهائن عون وجعجع ..جعجع وعون في ثنائية الغائية ثالثها جبرانوهي ثنائية قادت هذه الطائفة الى الهجرة بعد ان خلفت المآسي والوبلات ولم تربح جولة حرب او تتمكن من الامساك بالحكم في جولات السلم .وبعد خطاب التقسيم لرئيس حزب القوات بالامس سيدلي جبران باسيل بدلوه غدا في " ردية " لن يسلم منها احد وضمنا شريك كأس الانخاب في معراب سمير جعجع .وفي خطابي التيار والقوات تحفيز على الخراب ودق اخر المسامير في نعش الجمهوريةولغة تحد واستنفار لرئيس مواجهة ..ولا يعرف من سيواجه : الخصم السياسي ام الشعب القابع في اقامة جبرية .يتحدى جعجع العهد ..والتيار سيتحدى غدا معراب فيما اصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري مرسوم دفن تشكيل الحكومة ونعى لقاء الرئيسين عون وميقاتي وصنفه وفقا لوكالةستاندرد آند بورز عين التينة بانه الاسوأ .لا حكومة انما هناك من يحزنون ..او على الاقل من يظهر هذا الحزن شكليا ويزعم انه حريص على تشكيلها كرئيس الجمهورية ميشال عون .ولمواساته في الحزن يستقبل الرئيس ميقاتي رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط لحديث تم ربطه بالحكومة إذ استدعى جنبلاط الى الاجتماع وزير التربية عباس الحلبي .وميقاتي الذي صرف اعمالا وزارية عدة اليوم تحت عنوان تسيير المرافق العامة تضامن في الوقت نفسه في اضراب اوجيرو وقطع خطوط التواصل مع بعبدا مرحليا لحين تحقيق المطالب .ومن بين استمرار اضراب القضاة واعتكافهم عن العمل كان المجلس الدستوري يسير مرافق الطعون وجديده .. انه استمع اليوم الى الجديد واستدعى للشهادة الزميل هادي الامين الذي كان وثق مع فريق عمل برنامج يسقط حكم الفاسد تقديم المرشح عن المقعد السني في طرابلس ايهاب مطر رشى انتخابية لعدد من الناخبين. والأمين الذي قدم افادته اكد بعد انتهاء الجلسة ان ما من اهداف محددة خلف اثارة موضوع مطر لانو " ما حدا كان سامع فيه "