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لبنان

بلبلة في تعاملات "صيرفة"

Lebanon 24
05-09-2022 | 17:08
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أحدثت التطورات المتعلقة بتزايد الطلب على الدولار بلبلة في تعاملات "صيرفة"، فبعد تقاضي الأموال المودعة، تبلغ اصحاب العلاقة أن المسألة ليست محسومة، وهي قيد الدرس خلافاً للأصول، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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