أحدثت التطورات المتعلقة بتزايد الطلب على الدولار بلبلة في تعاملات "صيرفة"، فبعد تقاضي الأموال المودعة، تبلغ اصحاب العلاقة أن المسألة ليست محسومة، وهي قيد الدرس خلافاً للأصول، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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