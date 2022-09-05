لبنان بانتظار هوكشتاين الخميس

ينتظر لبنان زيارة المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين، الذي سيزور فرنسا للقاء مسؤولين فرنسيين وآخرين في شركة توتال المفترض أن تعمل في التنقيب عن النفط في الحقول اللبنانية، وبعدها يفترض بهوكشتاين أن يزور تل أبيب للبحث مع المسؤولين الإسرائيليين في ملف ترسيم الحدود وتقديم جواب للبنان. ومن تل أبيب يتوجه هوكشتاين إلى لبنان للقاء المسؤولين وإبلاغهم بمقترحه، وبحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن الطرح الذي يحمله يتضمن الموافقة على منح لبنان الخطّ 23 كاملاً أي مساحة 860 كلم مربع، زائد مساحة حقل قانا. فيما تبقى مشكلة أساسية عالقة وهي مطالبة إسرائيل بالحصول على تعويضات مالية كبدل للمخزون الموجودة في حقل قانا، وهو أمر يرفضه لبنان، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن هوكشتاين قد يبحث عن إيجاد صيغة حل لهذا الأمر من خلال الشركات التي ستعمل في مجالات التنقيب والاستخراج فتتولى هي دفع هذه التعويضات بدون أن يكون للبنان علاقة. (الجريدة الكويتية)

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