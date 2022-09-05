29
o
بيروت
29
o
طرابلس
12
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
12
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هوكشتاين من إسرائيل إلى لبنان... الإيجابية موضع تشكيك
Lebanon 24
05-09-2022
|
22:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن":تفضل بعض الاوساط المطلعة على مجريات الملف عدم الذهاب بعيداً بتوقع الحلول قبل جلاء الصورة في المنطقة وآفاق الاتفاق النووي الايراني الاميركي وانقضاء الانتخابات الاسرائيلية. في حال الحلحلة تتوقع المصادر الرسمية ان شركة قطرية ستدخل شريكاً الى جانب ائتلاف شركتي «توتال» الفرنسية و»إيني» الإيطالية لتحل محل شركة «نوفاتيك» الروسية التي انسحبت بسبب العقوبات الاميركية على روسيا في اعقاب الحرب الروسية الاوكرانية ما صعب مهمة عمل المسؤولين عنها في لبنان فكانت مجبرة على الانسحاب من الائتلاف والإتفاق الموقع مع الحكومة اللبنانية لاستخراج النفط من المياه الاقتصادية اللبنانية. ووفق المصادر عينها فإن اي جزء من قانا داخل الأراضي الإسرائيلية يستوجب دفع مبلغ وقدره 250 مليون دولار يمكن لقطر تسديده بعد انسحاب الشريك الروسي ولعجز لبنان بوضعه الحالي عن الالتزام بتسديده، ومن غير الممكن دخول اي فريق لبناني ولو بالتحايل او من خلال شركات اجنبية للحلول مكان الشركة الروسية، وتقول الرواية ان جهات لبنانية حاولت بالفعل الحلول مكان نوفاتيك لكن العرض المقدم رفض من اساسه من اي جهة محلية اولاً منعاً لدخول جهات محلية فيما لا يمكن للبنان الاستخراج وهو لا يملك الامكانيات لذلك. وحسب المعلومات فان العمل على دخول الجانب القطري بدأ قبل اشهر وجرت مفاوضات قادتها جهات لبنانية رسمية ويمكن ان تنتهي الى نتائج تصب في مصلحة لبنان. هوكشتاين عائد وهو ابلغ ذلك الى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي اكتفى بتحديد فترة تقريبية لعودته، بينما كشف مصدر رسمي عن عودته خلال ساعات لكن اي بيان رسمي عن الخارجية الاميركية او سفارة اميركا في لبنان لم يصدر بعد بهذا الشأن وان سبقت زيارته اجواء ايجابية من الجانب الاميركي. اما الايجابية من ناحية لبنان فتمثلت بالاعلان عن زيارة قريبة لتتحول الى حدث بعينه وهو ما عبرت مصادر مواكبة لعمل السفارة الاميركية في لبنان عن استيائها جراء المسارعة الى الاعلان عن موعد لم يحدد بشكله الرسمي بعد.كل جو ايجابي يبقى موضع تشكيك الى ان يعلن الوسيط الاميركي موافقة اسرائيلية نهائية على شروط لبنان او مقترحاته. أما وضعها موضع النقاش مجدداً فيعني ان اسرائيل تحاول تمرير الوقت لانجاز انتخاباتها وهي الراغبة اصلاً بإرجاء الملف الى ما بعد هذا الاستحقاق. لا شيء نهائياً بعد في ملف يسوده الغموض سواء في اسرائيل او لدى الاميركيين بينما يقع لبنان رهين الانتظار فلا هو سيقبل فعلاً بعمل شركة انرجين اليونانية على الخطين بين لبنان واسرائيل ولا توتال قد تبدي استعدادها للدفع من ارباحها او التعهد بذلك سلفاً ليبقى التساؤل الاهم عن الجهة التي تضمن الأمن على الحدود؟ وهل سيقبل «حزب الله» اي سيادة اسرائيلية على ارض لبنانية؟
Advertisement
الكل بانتظار هوكشتاين عساه يحمل جواباً والا فالانتظار سيطول و»حزب الله» سيقبل حكماً بمنح فترة سماح ريثما تتم مناقشة ما سيحمله.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"قاذفات نووية" حلّقت فوق لبنان.. ما حصل غير عادي أبداً!
Lebanon 24
"قاذفات نووية" حلّقت فوق لبنان.. ما حصل غير عادي أبداً!
07:02 | 2022-09-05
05/09/2022 07:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ سعوديّ عن لبنان يحسُم الجدل.. ماذا تريد الرّياض "رئاسياً"؟
Lebanon 24
كلامٌ سعوديّ عن لبنان يحسُم الجدل.. ماذا تريد الرّياض "رئاسياً"؟
06:13 | 2022-09-05
05/09/2022 06:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بأحضان زوجها على متن طائرة خاصة.. جيسيكا عازار حديث الجمهور بآخر إطلالة لها (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بأحضان زوجها على متن طائرة خاصة.. جيسيكا عازار حديث الجمهور بآخر إطلالة لها (صورة)
03:00 | 2022-09-05
05/09/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
05/09/2022 03:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تزوجت للمرة الثانية.. مذيعة الـ MTV السابقة تنشر صورا للعريس ولابنتها تعرفوا إليهما
Lebanon 24
بعدما تزوجت للمرة الثانية.. مذيعة الـ MTV السابقة تنشر صورا للعريس ولابنتها تعرفوا إليهما
04:30 | 2022-09-05
05/09/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2022-09-06
السلامة المرورية الى الواجهة من جديد... خطر يهدد الناس في هذه المنطقة (صورة)
02:15 | 2022-09-06
"تمرّد" بلدي على القانون
02:00 | 2022-09-06
"اللقاء الأسوأ" كشف النوايا المستورة... عون باقٍ في بعبدا!
01:48 | 2022-09-06
مؤتمر صحافي لـ "أهالي الطلاب في الخارج" في هذا اليوم
01:45 | 2022-09-06
هذا ما سيعلنه باسيل... لا سكوت بعد اليوم
01:30 | 2022-09-06
أسعار المحروقات الى مزيد من الارتفاع وحلول لـ"أزمة الانترنت" قبل الخميس
فيديو
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
06/09/2022 09:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
06/09/2022 09:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
02:11 | 2022-09-05
06/09/2022 09:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact