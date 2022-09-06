أطلقوا النار على أحد المنازل وفروا الى جهة مجهولة

شهدت مدينة طرابلس خلال ساعات الليل، اطلاق نار على احد المنازل، ووفقا لمندوبة "لبنان 24"، قام مجموعة من المجهولين باطلاق النار بإتجاه منزل المدعو "م.ص" في شارع الزعبية_التبانه.

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وبعد اطلاق النار، فروا الى جهة مجهولة.