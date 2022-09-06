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لبنان
أطلقوا النار على أحد المنازل وفروا الى جهة مجهولة
Lebanon 24
06-09-2022
|
01:22
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شهدت مدينة طرابلس خلال ساعات الليل، اطلاق نار على احد المنازل، ووفقا لمندوبة "لبنان 24"، قام مجموعة من المجهولين باطلاق النار بإتجاه منزل المدعو "م.ص" في شارع الزعبية_التبانه.
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وبعد اطلاق النار، فروا الى جهة مجهولة.
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اطلاق نار
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