أسعار المحروقات الى مزيد من الارتفاع وحلول لـ"أزمة الانترنت" قبل الخميس

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أفادت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات لـ"لبنان 24" ان اضراب موظفي "أوجيرو" قد يصل الى خواتيمه قبل الخميس المقبل، فالحلحلة باتت قريبة والامور متجهة نحو استئناف العمل، وللغاية ستعقد مجموعة اجتماعات اليوم، مع مختلف الأطراف المعنية، والمتوقع ان ينتج عنها اعادة العمل بشكل طبيعي ضمن "هيئة أوجيرو".وبحال عدم التراجع عن الاضارب فحينها تكون البلاد قد دخلت في دوامة فعلية من المجهول لاسيما ان الاتصالات عامل أساسي في تسيير شؤون مختلف القطاعات في لبنان.وفي المعلومات، تحاول الشركات الخاصة المشغلة للانترنت الدخول على خطوط الحلحة بحال لم يستانف العمل ابتداء من الخميس، اذ ان هذه الشركات التي تستفيد من "سنترالات" مؤسسة اوجيرو قد تضع فرق صيانتها بتصرف المؤسسة بهدف تسيير أمورها وتلبية طلبات زبائنها.في المقابل، أفاد عضو نقابة "أصحاب محطات المحروقات في لبنان"جورج البراكس "لبنان 24" ان الارتفاع الحاصل في سعر الصرف وفقا لمنصة "صيرفة" سيؤثر مباشرة على أسعار المحروقات بشكل عام ، كما على سعر صفيحة البنزين، الذي سيشهد ارتفاعا يترواح بحد أدنى بين الـ4000 و5000 ليرة لبنانية.وأشار الى" ان هذه الزيادة قابلة للارتفاع، نسبة للعوامل المتعددة المؤثرة في سعر المحروقات.