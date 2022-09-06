Advertisement

لبنان

أسعار المحروقات الى مزيد من الارتفاع وحلول لـ"أزمة الانترنت" قبل الخميس

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-09-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-987852-637980498120949997.jpg
Doc-P-987852-637980498120949997.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أفادت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات لـ"لبنان 24" ان اضراب موظفي "أوجيرو" قد يصل الى خواتيمه قبل الخميس المقبل،  فالحلحلة باتت قريبة والامور متجهة نحو استئناف العمل، وللغاية ستعقد مجموعة اجتماعات اليوم، مع مختلف الأطراف المعنية، والمتوقع ان ينتج عنها اعادة العمل بشكل طبيعي ضمن "هيئة أوجيرو".
Advertisement
وبحال عدم التراجع عن الاضارب فحينها تكون البلاد قد دخلت في دوامة فعلية من المجهول لاسيما ان الاتصالات عامل أساسي في تسيير شؤون مختلف القطاعات  في لبنان.
وفي المعلومات، تحاول الشركات الخاصة المشغلة للانترنت الدخول على خطوط الحلحة بحال لم يستانف العمل ابتداء من الخميس، اذ ان هذه الشركات التي تستفيد من "سنترالات" مؤسسة اوجيرو  قد تضع فرق صيانتها بتصرف المؤسسة بهدف تسيير أمورها وتلبية طلبات زبائنها.

في المقابل، أفاد عضو نقابة "أصحاب محطات المحروقات في لبنان"جورج البراكس "لبنان 24" ان الارتفاع الحاصل في سعر الصرف وفقا لمنصة "صيرفة" سيؤثر مباشرة على أسعار المحروقات بشكل عام ، كما على سعر صفيحة البنزين، الذي سيشهد ارتفاعا يترواح بحد أدنى بين الـ4000 و5000 ليرة لبنانية.
وأشار الى" ان هذه الزيادة قابلة للارتفاع، نسبة للعوامل المتعددة المؤثرة في سعر المحروقات.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:12 | 2022-09-06
05:00 | 2022-09-06
06:04 | 2022-09-06
05:57 | 2022-09-06
05:43 | 2022-09-06
05:39 | 2022-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website