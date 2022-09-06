دولارات تنتشر على طرقات لبنان.. معلوماتٌ تكشف ما يجري

ازدادَت بشكل لافتٍ وكبير أعداد الأشخاص الذين يعملون كـ"صرّافين"، وبات هؤلاء ينتشرون على جوانب الطّرقات في مختلف المناطق، وبحوزتهم مبالغ هائلة من الدولار والليرة اللبنانية.

عملياً، فإن هؤلاء "الصرافين غير الشرعيين" باتوا يُساهمون بإزدياد الازدحام المروريّ في مختلف الشوارع وتحديداً تلك الضيقة في المُدن. فمن أجل صرف الدولار، يقف المواطنون وسط الطريق في سياراتهم من أجل الحصول على المال من الذين يدّعون العمل ضمن مهنة الصرّافة، الأمر الذي يساهم بزحمةٍ خانقة وفي بعض الأحيان من الممكن أن تتطور الأمور إلى حوادث مروريّة بسبب التوقف المفاجئ للمركبات.