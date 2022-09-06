مؤتمر صحافي لـ "أهالي الطلاب في الخارج" في هذا اليوم

دعت "جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج" في بيان، "أبناءها وأصدقاءها ألى التجمع في مقر المجلس الوطني للإعلام - وزارة الإعلام ، الحمرا - الطابق السادس - مقابل البنك المركزي، الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس في 8 الحالي، لعقد مؤتمر صحافي تطلع في خلاله الرأي العام بالأمور المتعلقة بقانون الدولار الطالبي وحيثياته ودور المصارف والقضاء والهبة المالية المقدمة من الريجي، وصولا إلى تحديد سبل التحركات السلمية المقبلة التي يتيحها القانون، برعاية رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ وحضوره".