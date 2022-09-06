Advertisement

لبنان

مؤتمر صحافي لـ "أهالي الطلاب في الخارج" في هذا اليوم

Lebanon 24
06-09-2022 | 01:48
A-
A+
Doc-P-987862-637980511793624417.jpg
Doc-P-987862-637980511793624417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

دعت "جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج" في بيان، "أبناءها وأصدقاءها ألى التجمع في مقر المجلس الوطني للإعلام - وزارة الإعلام ، الحمرا - الطابق السادس - مقابل البنك المركزي، الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس في 8 الحالي، لعقد مؤتمر صحافي تطلع في خلاله الرأي العام بالأمور المتعلقة بقانون الدولار الطالبي وحيثياته ودور المصارف والقضاء والهبة المالية المقدمة من الريجي، وصولا إلى تحديد سبل التحركات السلمية المقبلة التي يتيحها القانون، برعاية رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ وحضوره".

Advertisement
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:12 | 2022-09-06
05:00 | 2022-09-06
06:04 | 2022-09-06
05:57 | 2022-09-06
05:43 | 2022-09-06
05:39 | 2022-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website