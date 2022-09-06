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لبنان

منقطعلك ايدك.. مافيا بعد منتصف الليل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-09-2022 | 03:45
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بعد أن قام أحد اصحاب المولدات في طرابلس بجولة على المباني والمحال التجارية عارضاً تسعيرة أقلّ من التسعيرة المعتمدة في محاولة للحصول على اكبر عدد من المشتركين قبل البدء بمشروعه، علم "لبنان 24" أن صاحب "الاشتراك" تعرّض لتهديدات من قِبل مجهولين، حاولوا إخافته بعد منتصف الليل عبر سيارة لم يتمكن من التقاط لوحتها نظراً للعتمة الشديدة، وذلك لدى وصوله الى منزله في احدى شوارع المدينة، حيث انهالوا عليه بالشتائم التي ختموها بعبارة "منقطعلك ايدك"، ما جعله يتراجع تماما عن فكرة مشروعه تاركاً المشتركين تحت رحمة "بلطجة" المافيا!

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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