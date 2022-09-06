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لبنان

خبرٌ طارئ عن البنزين والمحطّات.. ماذا سيجري اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-09-2022 | 02:29
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قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبوشقرا لـ"لبنان24" إنّ "وزارة الطاقة ستصدر جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، اليوم الثلاثاء"، موضحاً أن تقلبات الدولار بين منصة "صيرفة" والسوق الموازية هي التي تفرض على الوزارة إصدار تسعيرة جديدة.
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وفي ما خصّ الجعالة المرتبطة بأصحاب المحطات، أوضح أبو شقرا أن الخسائر كانت كبيرة جداً بسبب فرق الدولار، وقال: "حتى الآن لم نتوصل إلى اتفاق بشأنها مع الوزارة، ونطالبُ بتقاضيها بالدولار، وإلا فإن المحطات لا يمكنها الاستمرار أبداً". 

وتوقع أبوشقرا أن تلجأ بعض المحطات لخطوات تصعيدية تتمثل بالإقفال ريثما تتم معالجة موضوع الجعالة مع وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط، خصوصاً أن النفقات التشغيلية باتت لا تتانسب مع قيمة الجعالة المرتبطة بالليرة اللبنانية في الوقت الحالي. 

وأردف: "المصارف تأخذ عمولة من الجعالة على الدولار الكاش، وهذا الأمر تتكبده المحطات من كيسها يومياً، ولهذا الأمور لم تعد محمولة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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