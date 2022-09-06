أمرٌ أمنيّ يرتبطُ ببرّي.. ماذا حصل قبل أيام؟

بمعزلٍ عن مضمون المواقف السياسية التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال احتفال ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر قبل أسبوع بمدينة صور، بدا لافتاً وجود معطى أمنيّ ارتبط بالاحتفال، إذ أن برّي اعتلى المنبرَ لإلقاء كلمته من دون وجودِ أي مقومات حماية أمامه، كالزجاج المضاد للرّصاص.
الأمرُ هذا تركَ انطباعاً لدى الكثير من المراقبين مفاده أن برّي لا يأبهُ لكل الأخطار التي تحيطُ به، علماً أن سياسيين آخرين كانوا من الممكن أن يطالبوا بوسائل حماية لهم خلال إلقاء كلمات في احتفالات عامة وجماعية.
تقولُ مصادر ناشطة في حركة "أمل" شاركت في الاحتفال لـ"لبنان24" إنّ "برّي بين شعبه وأهله وناسه، وبالتالي لا خوف أبداً"، وأضافت: "هذه رسالة للجميع: الأمانُ بين الأهل كبير وهذا ما يؤكده بري دائماً".