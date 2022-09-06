تصريحٌ جديد.. ماذا كشف وزير الاتصالات عن إضراب موظفي "أوجيرو"؟

أكّد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ "الوزارة لا تزال في طور المفاوضات مع نقابة موظفي أوجيرو للوصول إلى حلّ بشأن إضرابهم"، كاشفاً عن حصول توافق على 3 مطالب محقة من أصل 4، بينها بدل النقل والمساعدة الاجتماعية، فيما لا يزال هناك مطلب واحد بقي عالقاً ويرتبطُ بغلاء المعيشة.

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، لفت القرم إلى أنه "طلب استشارة ديوان المحاسبة وهيئة الاستشارات بشأن الملف المطروح"، مشيراً إلى أن "كل شيء سيكون وفق القانون".

وأعلن القرم عن أنه سيعقد اليوم اجتماعٌ في السراي الحكومي مع نقابة موظفي "أوجيرو" مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، آملاً التوصل إلى حلّ نهائي للموضوع، في حين أثنى على خطوة موظفي "أوجيرو" بإعادة تشغيل السنترالات.

أمّا في ما يخصّ توافر الأموال، فأشار القرم إلى أن الاحتياطي في وزارة المال حالياً هو صفر، قائلاً: "نحن مضطرون إلى تأمين الواردات قبل تثبيت الإنفاق وهذا الأمر من شأن وزير المال، والحكومة مجتمعة تبحث في كيفية تأمين موارد إضافية للخزينة".