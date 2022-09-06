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لبنان

حوادث السير تحصد مزيدا من الأرواح

Lebanon 24
06-09-2022 | 03:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة ابن بلدة رميش الجنوبية المدعو "راني خليل" وهو عنصر في قوى الامن الداخلي، وذلك بعد تعرضه لحادث سير مروّع منذ ايام قليلة على طريق العاصي - كفرا شرق مدينة صور.
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يذكر ان خليل تعرض للحادث أثناء قيادته آلية تابعة لقوى الامن الداخلي  برفقة الرائد بطرس الحاج ونجله، والحادث كان قد ادى الى وفاة الممرض شربل مخول.
 
 
 
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