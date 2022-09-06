بوصعب يكشف الكثير عن ملف ترسيم الحدود.. ماذا قال عن "أيلول"؟

قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أنّ "ملف ترسيم الحدود البحرية يسيرُ بالاتجاه الصحيح"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه "لا يُمكن الافراط بالتفاؤل".

وفي تصريح له من قصر بعبدا، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، قال بوصعب: "العمل لم يتوقف والتواصل دائم منذ أسبوعين وزيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين هوكشتاين إلى لبنان ستسبقها زيارات إلى أوروبا وإسرائيل. أما ما يصدر في الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ملف ترسيم الحدود، فهو غير صحيح".

Advertisement

وتابع: "هناك التزام من الجهة الاميركية وأولوية قصوى لملف ترسيم الحدود البحرية وهناك حلحلة في الملف ويسير على السكة. مع هذا، فإنّ شهر أيلول حاسم وفي حال استمر الاسرائيلي بتعنته هناك خيارات أخرى".

وفي سياق آخر، استنكر بوصعب الهجوم على موقع رئيس الجمهورية، معتبراً أن "هذا الأمر غير مبرر"، وسأل: "هل هذا الهجوم هو صك براءة لكل الفاسدين ولتحميل العهد المسؤولية كلها؟".

وأردف: "من يطلق هذه الاتهامات لتصفية حسابات قديمة لا مصلحة له بفتح الماضي".