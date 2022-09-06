Advertisement

لبنان

بوصعب يكشف الكثير عن ملف ترسيم الحدود.. ماذا قال عن "أيلول"؟

Lebanon 24
06-09-2022 | 04:43
A-
A+
Doc-P-987901-637980619040288572.jpg
Doc-P-987901-637980619040288572.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أنّ "ملف ترسيم الحدود البحرية يسيرُ بالاتجاه الصحيح"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه "لا يُمكن الافراط بالتفاؤل".
وفي تصريح له من قصر بعبدا، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، قال بوصعب: "العمل لم يتوقف والتواصل دائم منذ أسبوعين وزيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين هوكشتاين إلى لبنان ستسبقها زيارات إلى أوروبا وإسرائيل. أما ما يصدر في الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ملف ترسيم الحدود، فهو غير صحيح". 
Advertisement
وتابع: "هناك التزام من الجهة الاميركية وأولوية قصوى لملف ترسيم الحدود البحرية وهناك حلحلة في الملف ويسير على السكة. مع هذا، فإنّ شهر أيلول حاسم وفي حال استمر الاسرائيلي بتعنته هناك خيارات أخرى".
وفي سياق آخر، استنكر بوصعب الهجوم على موقع رئيس الجمهورية، معتبراً أن "هذا الأمر غير مبرر"، وسأل: "هل هذا الهجوم هو صك براءة لكل الفاسدين ولتحميل العهد المسؤولية كلها؟".
وأردف: "من يطلق هذه الاتهامات لتصفية حسابات قديمة لا مصلحة له بفتح الماضي".
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-09-06
07:02 | 2022-09-06
07:01 | 2022-09-06
09:32 | 2022-09-06
09:30 | 2022-09-06
09:22 | 2022-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website