بري استقبل ميقاتي وهذا ما جرى بحثه

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة.

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واستمراللقاء نحو نصف ساعة جرى خلاله عرض للاوضاع العامة لا سيما موضوع الموازنة العامة وشؤوناً تشريعية.وبعد اللقاء، قال الرئيس ميقاتي: "التقيت الرئيس بري وتناول البحث موضوع الموازنة العامة وإمكانية أن تكون أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل".