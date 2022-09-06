رسالة من أصحاب المولّدات إلى وزارة الطّاقة.. هذا نصّها

أصدر أصحاب المولدات الخاصّة بياناً، اليوم الثلاثاء، طالبوا فيه وزارة الطاقة وضع خطة تمكنها من تسليمهم المازوت بالليرة اللبنانية، وذلك من أجل الاستمرار بخدمة الناس.

واعتبر أصحاب المولّدات أنّ الظروف الاقتصاديّة القاسية تطال جميع المواطنين، وبالتالي فإن السعي كبيرٌ لتجنب أي صدامٍ مع الناس في ظل تردّي الأوضاع، وأضافوا: "تسعيرة المولدات شهدت غلاء كبيراً ونحن من المواطنين أيضاً.. مع هذا، فإن السوق تشهد تقلبات في سعر صرف الدولار، وهو الأمر الذي يؤثر على التسعيرة".

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