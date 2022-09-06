Advertisement

لبنان

رسالة من أصحاب المولّدات إلى وزارة الطّاقة.. هذا نصّها

Lebanon 24
06-09-2022 | 05:21
A-
A+
Doc-P-987919-637980641426268881.jpg
Doc-P-987919-637980641426268881.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر أصحاب المولدات الخاصّة بياناً، اليوم الثلاثاء، طالبوا فيه وزارة الطاقة وضع خطة تمكنها من تسليمهم المازوت بالليرة اللبنانية، وذلك من أجل الاستمرار بخدمة الناس.
واعتبر أصحاب المولّدات أنّ الظروف الاقتصاديّة القاسية تطال جميع المواطنين، وبالتالي فإن السعي كبيرٌ لتجنب أي صدامٍ مع الناس في ظل تردّي الأوضاع، وأضافوا: "تسعيرة المولدات شهدت غلاء كبيراً ونحن من المواطنين أيضاً.. مع هذا، فإن السوق تشهد تقلبات في سعر صرف الدولار، وهو الأمر الذي يؤثر على التسعيرة".
Advertisement
وتابع بيان أصحاب المولدات: "لذلك، وحفاظاً على مصالح الناس وتأمين الكهرباء لهم باسعار عادلة، نطالب وزارة الطاقة بوضع خطة تمكنها من تسليمنا مادة المازوت بالعملة الوطنية، علماً أنه يتم إصدار سعر تلك المادة بالليرة اللبنانية، في حين أن سعرها يشهد تغيراً يومياً في المحطات". 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-09-06
07:02 | 2022-09-06
07:01 | 2022-09-06
09:32 | 2022-09-06
09:30 | 2022-09-06
09:22 | 2022-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website