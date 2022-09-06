عوده استقبل سفير إسبانيا... هذا ما بحثاه

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زار سفير إسبانيا خيسوس سانتوس متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده، وذلك ضمن زياراته البروتوكولية للقيادات السياسية والروحية التي يقوم بها منذ تعيينه في نيسان الماضي في لبنان، بحسب ما أوضح السفير.وقال سانتوس: "إنها زيارتي الأولى لسيادة المتروبوليت الياس عوده، وطبعاً تباحثت مع سيادته في الأوضاع التي يمر بها لبنان والصعوبات التي يعيشها اللبنانيون".