Advertisement

لبنان

عوده استقبل سفير إسبانيا... هذا ما بحثاه

Lebanon 24
06-09-2022 | 05:27
A-
A+
Doc-P-987921-637980643049916655.jpg
Doc-P-987921-637980643049916655.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار سفير إسبانيا خيسوس سانتوس متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده، وذلك ضمن زياراته البروتوكولية للقيادات السياسية والروحية التي يقوم بها منذ تعيينه في نيسان الماضي في لبنان، بحسب ما أوضح السفير.
Advertisement

وقال سانتوس: "إنها زيارتي الأولى لسيادة المتروبوليت الياس عوده، وطبعاً تباحثت مع سيادته في الأوضاع التي يمر بها لبنان والصعوبات التي يعيشها اللبنانيون".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-09-06
07:02 | 2022-09-06
07:01 | 2022-09-06
09:32 | 2022-09-06
09:30 | 2022-09-06
09:22 | 2022-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website