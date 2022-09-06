بسعيٍ من ميقاتي... أزمة راشيا والبقاع الغربي حلّت

Advertisement

ارتفعت ساعات التغذية الكهربائية بين أربع وخمس ساعات إضافية في قرى راشيا والبقاع الغربي بعد الاجتماع الذي عقد قبل أيام قليلة في السرايا الحكومية والذي ضم الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي نواب المنطقة، بالإضافة إلى رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ورئيس مجلس الادارة المدير العام لمصلحة مياه نهر الليطاني سامي علوية.وكان نواب البقاع الغربي وراشيا قد توصلوا الى صيغة مع مصلحة الليطاني لرفع ساعات التغذية، خلال اجتماعهم الأول واكدوها في اجتماع ثان عقد في مجلس النواب، لتدخل الخطة حيز التنفيذ مباشرة بعد اجتماعهم الأخير في السرايا.وبمتابعة من نواب المنطقة، بدأت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتزويد محطة جب جنين وفق الاتفاق مع كهرباء لبنان بقدرة 8 ميغاوات، توزع على تسعة مخارج في جب جنين مداورة ساعتين لكل مخرج، إضافة الى 10 ميغاوات من مركبا الى محطة جب جنين توزع بعدها 3 ساعات دورياً على قرى المنطقة.كما ان كهرباء لبنان قامت بتزويد محطات ضخ المياه في عنجر وشمسين بقدرة 2 ميغاوات لتخفيف الحمولة على مخارج جب جنين.