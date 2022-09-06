Advertisement

لبنان

الطقس في لبنان.. كيف سيكون خلال اليومين المقبلين؟

Lebanon 24
06-09-2022 | 05:57
A-
A+
Doc-P-987934-637980664010501831.jpg
Doc-P-987934-637980664010501831.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئيًا وسط انخفاض طفيف في درجات الحرارة، واحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية والجنوبية خلال الفترتين الصباحية والمسائية مع رياح ناشطة أحيانًا، فضلاً عن امكانية تشكّل الضباب على المرتفعات أحيانًا.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:

- طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية بسيطر على لبنان خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للإرتفاع  بدءاً من يوم الجمعة.

- معدل درجات الحرارة لشهر أيلول 24 و32 درجة.

- يحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية الداخلية.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع رياح ناشطة أحيانًا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل والجبال، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات بدءاً من بعد الظهر مع احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية خلال الفترة المسائية.

الأربعاء: 

غائم جزئيًا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، واحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية والجنوبية خلال الفترتين الصباحية والمسائية مع رياح ناشطة أحيانًا، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات أحيانًا.

الخميس:

قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية.

الجمعة:

قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة.

- الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 24 درجة، في الداخل من 17 الى 35 درجة.

- الرياح السطحية:  جنوبية غربية ناشطة نهارًا، جنوبية شرقية ليلاً، سرعتها بين 10 و35  كم/س.

- الانقشاع : جيّد إجمالاً.

- الرطوبة النسبية على الساحل : بين 60 و 75 % .

- حال البحر :متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

- الضغط الجوي: 758  ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,14

- ساعة غروب الشمس: 18,59 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-09-06
07:02 | 2022-09-06
07:01 | 2022-09-06
09:32 | 2022-09-06
09:30 | 2022-09-06
09:22 | 2022-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website