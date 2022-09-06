بشأن بدء العام الدراسيّ... هذا ما أكّده وزير التربيّة أمام سفراء الدول المانحة

أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي خلال كلمة له في اجتماع تربوي مع سفراء الدول المانحة، على أهميّة مساعدة هذه الدول للبنان للبدء بالعام الدراسي وتقديم المساعدة للمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية من خلال تأمين المحروقات لتوليد الطاقة والكهرباء والمواصلات للأساتذة.

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