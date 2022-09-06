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لبنان

إشكالٌ بين نائب وأحد القضاة.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
06-09-2022 | 06:13
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كشفت تغريدة نشرها الحساب الرّسمي للتيار "الوطني الحر"، اليوم الثلاثاء، عن حصول تلاسنٍ بين عضو كتل "لبنان القوي"  النائب شربل مارون ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبّود.
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وبحسب التغريدة، فإنّ وفداً نيابياً من التكتل زار، اليوم، القاضي عبود لمناقشة ملف توقيف مدير عام "الجمارك اللبنانية" السابق بدري ضاهر، وقد ضمّ النواب: جيمي جبور، شربل مارون، ندى البستاني، جورج عطالله، سامر توم وسيزار أبي خليل.

وخلال الاجتماع، حصل تلاسنٌ بين عبود ومارون، وقد لفتت المعلومات إلى أنّ الاجتماع القائم مع النواب يشيرُ إلى أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد. 
 
من جهتها، ذكرت قناة الـ"MTV" أن "اجتماع القاضي عبود مع وفد من أهالي الموقوفين في قضية انفجار المرفأ كان سلساً ولم تتخلّله أحاديث عالية النبرة"، موضحة أن "عبود أكد أنّه سيحاول ايجاد حلول وأنّ القرار ليس بيده وحده بل بيد مجلس القضاء الأعلى مجتمعاً".
 
 
 

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