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لبنان

أمرٌ خطيرٌ حصل في أحد الفنادق في بيروت... شخص مجهول دخل إلى المرحاض وإغتصب إبنة الـ10 سنوات!

Lebanon 24
06-09-2022 | 06:20
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قالت صفحة "وينيه الدولة" عبر "فيسبوك"، إنّه أثناء قدوم عائلة لبنانية مغتربة الى أحد الفنادق في بيروت، واثناء تناول العائلة طعام الغداء في المطعم، كان الأطفال يلهون في المسبح، فتوجهت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات الى والدتها وطلبت منها الدخول الى المرحاض، فما كان من الوالدة الا وأشارت لابنتها الى مكان مرحاض النساء.
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وفور دخول الطفلة الى المرحاض، لاحقها شاب مجهول الهوية وقرع الباب طالبا فتحه. وفور فتح الطفلة القفل دخل الشاب إليها وخلع ثيابها تحت التهديد وقام باغتصابها فيما كانت تبكي من الخوف. ولاحقاً، خرج الشاب من الفندق وفرّ الى جهة مجهولة، وذلك بحسب صفحة "وينيه الدولة".

وأضافت الصفحة أنّ الطفلة هرعت الى والدتها وهي تبكي، بينما توجّهت الأخيرة الى فصيلة بئر حسن، وطلبت فتح تحقيق حول ملابسات الحادثة.
 
 
"وينيه الدولة"
 
 
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