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لبنان

لمدّة 10 أيّام... لا تسلكوا هذا الطريق في الضاحيّة الجنوبيّة

Lebanon 24
06-09-2022 | 06:36
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صدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة مـا يلـي:

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال صيانة البنى التحتيّة على المسلك الجنوبي للطريق الممتدّ من محلّة "تقاطع محطّة الرّحاب" وصولاً إلى جسر المطار، وذلك اعتبارًا من مساء يوم الثلاثاء 6-9-2022، ولمدّة /10/ أيّام تقريبًا، يوميًّا من السّاعة 20:00 لغاية السّاعة 5:00 فجرًا.
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ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع المرور ليلًا خلال فترة الأشغال على المسلك المذكور، وتحويل السّير إلى مسلكٍ فرعيّ مجاور، على أن يُعاد فتح الطّريق في خلال فترة النّهار.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
 
 
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