توضيحٌ من "تاتش".. ما حقيقة تعطّل شبكة الاتصالات الخاصّة بها؟

نفت شركة "تاتش" في بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء، توقف الاتصالات وخدمة الانترنت على سواحل المتن وكسروان، مشيرة إلى أنه لم يحصل أي انهيار لشبكة خطوطها.

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وبحسب بيان تلقاه "لبنان24"، فقد أكدت الشركة أن إرسال شبكتها وخدمة البيانات يعملان بشكل طبيعي في المنطقة المذكورة.

إذاعة النور" أفادت، صباح اليوم، عن توقف الاتصالات وخدمة الإنترنت بشكل تام على سواحل المتن وكسروان وسط انهيار شامل لشبكة خطوط "تاتش". يُشار إلى أنّ "" أفادت، صباح اليوم، عن توقف الاتصالات وخدمة الإنترنت بشكل تام على سواحل المتن وكسروان وسط انهيار شامل لشبكة خطوط "تاتش". للإطلاع على التفاصيل المرتبطة بأزمة انقطاع الإنترنت.. إضغط هنا

