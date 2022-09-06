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لبنان

تطوّر في اعتصام مياومي معمل الجية... إليكم ما حصل

Lebanon 24
06-09-2022 | 06:49
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أصدرت لجنة العمال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان- معمل الجية الحراري بياناً جاء فيه: "بعد إيصال صوتنا ومطالبنا الى المعنيين عبر وسائل  الاعلام والتواصل الاجتماعي وتحت سقف القانون وتحت مظلة الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر قررنا تعليق الاعتصام ابتداء من اليوم".
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وأضاف البيان: "يعود العمال لمزاولة عملهم كالمعتاد وبحسب الجداول التي وضعت من قبل المسؤولين عنهم، مع الاستمرار من قبل المندوبين كافة وبرعاية رئيس الاتحاد العمالي العام بمتابعة حقوق العمال ومطالبهم وتحصيلها كاملة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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