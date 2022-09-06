كيف علّق طليس على خطوة "الضمان"؟

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شكر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس بإسم السائقين على مختلف فئاتهم، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي على قراره باستمرار استفادة السائقين العموميين من تقديمات الضمان الاجتماعي بغض النظر عن صلاحية رخص السوق.وفي بيان تمنى طليس أن تكون "هذه الخطوة بادرة يتطلع من خلالها باقي الوزارات والهيئات الرسمية والالتفات إلى هموم ومشاكل هذا القطاع".