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لبنان

جديد ملف الإتصالات وإضراب "أوجيرو".. هذا ما سيفعله ميقاتي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-09-2022 | 07:09
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علم "لبنان24" أنه في إطار متابعة ملفي إضراب موظفي هيئة "أوجيرو" ووزارة الاتصالات، سيعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً عند الساعة 4 من بعد ظهر اليوم مع وزير الاتصالات جوني القرم، ثم سيلتقي وفداً مشتركاً من نقابة عمال "أوجيرو" والاتحاد العماليّ العام عند الساعة 4.30.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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