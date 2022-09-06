جديد ملف الإتصالات وإضراب "أوجيرو".. هذا ما سيفعله ميقاتي

علم "لبنان24" أنه في إطار متابعة ملفي إضراب موظفي هيئة "أوجيرو" ووزارة الاتصالات، سيعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً عند الساعة 4 من بعد ظهر اليوم مع وزير الاتصالات جوني القرم، ثم سيلتقي وفداً مشتركاً من نقابة عمال "أوجيرو" والاتحاد العماليّ العام عند الساعة 4.30.

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