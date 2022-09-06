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لبنان

المرتضى: امتنا العربية ولادة لمبدعين سيرتهم عطرة

Lebanon 24
06-09-2022 | 07:23
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إفتتح وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى ممثلا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قاعة "مجتمع طلال أبوغزاله للمعرفة" في المكتبة الوطنية – الصنائع، في حضور وزير الاعلام المهندس زياد المكاري والسفير الاردني وليد الحديد، والدكتور طلال أبو غزاله، وحشد من الشخصيات السياسيىة والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
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وألقى المرتضى كلمة نقل فيها "تحيات الرئيس نجيب ميقاتي وتقديره واحترامه ومحبته للدكتور أبوغزاله، واعتذاره عن عدم الحضور لارتباطه بموعد محدد سابقاً"، وقال: "من وحي المناسبة في ما يخص الدكتور أبوغزاله: "من يافا انطلق زورق النجاح يمخر عباب اليم بعزم وثبات، ويرسو في كل مرفأ من مرافئ الانسانية رافعاً على سارية الزمان  بيروت حبه لبيروت ، بيروت الصمود والعزة والكرامة، ولكي يبث أيضا ذلك الحلم الموعود بان فلسطين السليبة لا بد محررة".

وأضاف: "طلال أبو غزاله دليل ساطع على أن امتنا العربية ولادة لمبدعين سيرتهم عطرة ومنهم طلال أبو غزاله اجتاحت وجدان الناس  كل الناس وبذلك يكون  الدكتور طلال أبو غزاله قد عكس التاريخ الحقيقي للعربي "قمة الفكر والآفاق الارحب للانسانية ". نجاحه بدأ بحلم، لكنه، ومنذ اللحظة الاولى التي راوده فيها ذلك الحلم، انطلق من اقتناع بان الحلم لا يضحي  واقعاً او حقيقة من دون عمل حقيقي، من دون جهد يرتقي بحجمه وكمه ونوعه الى اعلى مراكز الجهاد".
المصدر: الوكالة الوطنية
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